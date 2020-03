Jurançon : la sécurité des platanes de la RN134 en question

Début novembre Lydie avait eu le droit à une grosse frayeur. Un platane s'est écrasé sur l'arrêt de bus devant sa maison, au bord de la RN134 à Jurançon. Ses enfants s'apprêtaient à s'y abriter en attendant le bus, cela s'est joué à moins de cinq minutes. Avec la tempête Myriam du 3 mars, le platane d'à côté est tombé sur la voiture.

Le 3 novembre, 13 décembre, le 22 décembre, le 3 mars ... Quatre tempêtes et quatre fois le même scénario. Un arbre ou de grosses branches en travers de la RN134. La circulation coupée ou alternée et plus de courant pour quelques dizaines de maisons.

Une étude sur les platanes envisagée

Aujourd'hui Lydie est exaspérée et ne demande qu'une chose : abattre ces platanes fragiles qui tombent à chaque tempête. "On reste dans la peur. Ces platanes sont très fragilisés par le ruisseau qui s'écoule dans le fossé." Pour Lydie que ces arbres tombent n'est pas une surprise. "Ils sont dangereux, pas entretenus comme il faut. On l'a dit et signalé au maire et à la DIRA, désormais on attends. "

La Direction interdépartementale des routes atlantique (DIRA) est en charge de cette RN134. Ses agents sont chargés de débiter les arbres effondrés, tempête après tempête. Lydie assure que la DIRA parle d'une étude pour les arbres fragiles de cette route.

La crainte des automobilistes

Pour certains automobilistes qui empruntent quotidiennement cette RN134 à Jurançon, avec chaque gros coup de vent s'accompagne une crainte de voir une branche ou un platane tomber.

Un platane est de nouveau tombé au bord de la RN134, à Jurançon, après la tempête Myriam du 3 mars.. © Radio France - Evan Lebastard

Evelyne est auxiliaire de vie et passe chez Marie-Thérèse, qui habite au bord de la 134, plusieurs fois par semaine. Pour Evelyne "il faut les abattre. Quand ce n'est pas un arbre, c'est plein de branches qui tombent." Même si elle n'habite pas ici elle est d'accord avec Marie-Thérèse qui elle aussi voudrait voir ces platanes disparaître. "J'ai parfois peur de prendre la voiture à cause de ça, pourtant je ne suis pas une chochotte !"

Après la tempête Myriam, Marie-Thérèse a passé quatre jours sans courant. Plus de lumière, plus d'eau chaude, plus de télévision. Un platane du bord de la 134 est tombé sur le câble électrique.