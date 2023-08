Jusqu'à 1100% d'augmentation pour les tarifs de bus à Évreux

Le réseau Transurbain d'Évreux Portes de Normandie transporte plus de quatre millions de voyageurs par an

Les seniors de plus de 65 ans qui sont imposables payaient jusqu'à présent dix euros par an leur abonnement au réseau Transburbain. C'est toujours dix euros, mais par mois désormais, soit 1100% d'augmentation. Les nouveaux tarifs ont été votés le 4 avril dernier par les élus d'Évreux Portes de Normandie à une très large majorité.

Le nouveau tarif, en vigueur depuis le 1er juin fait réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur le groupe Facebook Tu sais que tu viens d'Évreux et de son agglo . "L'augmentation, c'est une folie" s'indigne Jean-Michel mais à raison de deux voyages par jour, cinq jours par semaine, "ça fait 23 centimes le voyage, c'est moins cher que le prix du stationnement", calcule Daniel, tandis que Patricia suggère de "favoriser les transports en commun". Les seniors non imposables voient aussi leur tarif augmenter, de dix à vingt euros par an, soit une hausse de 100%.

Les raisons de la hausse des tarifs

Ce tarif annuel de dix euros était "un tarif qui était quasiment gratuit, il y avait juste des frais de dossier annuels de dix euros à l'époque où nous avions revu les tarifs en 2014" justifie la présidente de Transurbain, Diane Leseigneur. Lors du vote du conseil communautaire, "nous avons décidé de le lisser, ce n'est plus annuel, c'est devenu mensuel". L'élue tacle ses prédécesseurs, la mandature de gauche qui "avait fait une gratuité totale sur ce profil-là de personnes et on s'est dit on ne peut pas". D'où l'instauration de ces frais de dossier car "l'équité veut que chacun ait sa part en fonction de ses revenus" poursuit Diane Leseigneur pour qui la gratuité des transports en commun dans l'agglomération d'Évreux est inenvisageable.

Les tarifs n'avaient pas augmenté depuis 2014, ce qu'ont dénoncé des élus d'opposition au conseil communautaire qui auraient préféré une hausse plus progressive et moins douloureuse pour le portefeuille. "Depuis trois quatre ans, j'avais demandé qu'on commence éventuellement à augmenter. Il y avait d'autres sujets sur la table, on a dit pas maintenant" argumente Diane Leseigneur qui admet un "mauvais timing alors que tout augmente ailleurs" tout en soulignant une augmentation des charges de fonctionnement de Transurbain.

La prochaine hausse est prévue le 1er septembre 2023 avec le passage du ticket à l'unité de 1,20€ à 1,35€, voire 1,40€ si le titre de transport est acheté après du conducteur ou de la conductrice. C'est aussi au 1er septembre que sera mise en place la possibilité d'acheter son ticket par SMS.

