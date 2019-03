Jusqu'à 2h30 de retard ce vendredi matin sur la ligne SNCF Paris-Caen-Cherbourg

Le trafic sur la ligne SNCF Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Trouville a été totalement interrompu ce vendredi matin entre 8h30 et 10h30. Il reprend très doucement mais certains trains ont plus de 2h30 de retard au départ de Lisieux.

Caen, France

Le trafic a été totalement interrompu ce matin sur la ligne Paris-Caen-Cheroburg et Paris-Trouville en cause : un "incident sur un poste de commande à Mantes" explique la SNCF, c'est le poste qui contrôle la circulation. Les trains pouvaient circuler entre Mantes et Paris mais plus entre Mantes et Cherbourg. Seule l'ex Basse-Normandie est concernée. Le trafic a repris "très doucement" vers 10h30, à ce moment-là il y avait jusqu'à 2h30 de retard pour un train au départ de Lisieux. La SNCF recommande de "reporter votre voyage", elle précise "nos équipes sont mobilisées afin de permettre un rétablissement des circulations avant 12h00".