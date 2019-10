Jusqu'à 40% des TER supprimés ce dimanche en PACA

Les conducteurs de trains appellent à une journée de grève, ce dimanche, pour dénoncer leurs conditions de travail. Plusieurs lignes seront impactées dans la région, mais celle entre Marseille et Cassis sera maintenue en raison de la course.

PACA, France

À la SNCF, les conducteurs de trains ne décolèrent pas. Ils appellent à faire grève, ce dimanche, dans la région PACA. Le trafic ferroviaire va être perturbé. Jusqu'à 40% des trains seront supprimés sur les lignes :

Marseille-Gardanne, Marseille-Aubagne, Avignon TGV-Carpentras , Avignon-Marseille (via Arles et Cavaillon), La Côte Bleue, Marseille-Les Arcs. En raison de la course Marseille-Cassis, tous les trains seront toutefois maintenus pour cette ligne.

Manque de moyens selon les syndicats

Les grévistes protestent contre leurs conditions de travail après la collision entre un TER et un convoi exceptionnel. C'était mercredi 16 octobre, à Saint-Pierre-sur-Vence, dans les Ardennes. L'accident avait fait 11 blessés.

Des syndicats, comme la CGT, réclament, notamment, la présence d'un contrôleur à bord de tous les trains de région.