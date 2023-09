Juvignac moins desservie le dimanche matin à cause du marché sauvage sur les rails du tram à la Mosson

"J'ai déjà parcouru à pied le kilomètre qui sépare l'arrêt de la Mosson à celui de Juvignac avec des personnes en déambulateur !" Amel, auxiliaire de vie, n'est pas la seule dans ce cas. C'est arrivé plusieurs fois le dimanche matin durant ces dernières semaines : l'arrêt Juvignac n'est plus desservi par la ligne 3 de tramway dans la métropole de Montpellier. Dernier arrêt à la Mosson au lieu d'aller jusqu'au terminus.

Et ce, à cause du marché sauvage qui s'installe sur les rails entre les deux stations. La police met du temps à intervenir et le tram se retrouve donc bloqué. Des messages sonores et visuels sont alors diffusés pour prévenir les usagers et des navettes sont mises en place par la Tam.

Ce lundi, la police métropolitaine des transports se met en place. Elle aura notamment pour mission d'évacuer les vendeurs à la sauvette le plus rapidement possible. La métropole assure aussi travailler sur une solution plus pérenne pour sécuriser les voies du tram.