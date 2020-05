Keolis confie l'entretien des trams de Dijon à Alsthom au Creusot

Alstom a été choisi par Keolis pour la révision 600 000 km des bogies moteurs et porteurs des tramway de Dijon, Tours et Orléans. Ce contrat d’un montant de 5,1 millions d’euros et d’une durée de 5 ans, avec une option de 2 années supplémentaires, représente plus de 75 rames, soit 255 bogies.