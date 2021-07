Lorraine : besoin urgent de conducteurs pour les cars scolaires

Y aura-t-il suffisamment de chauffeurs pour la rentrée scolaire ? La question inquiète le transporteur Keolis. A un mois de la rentrée, il leur faut encore recruter une quarantaine de conducteurs sur les 320 nécessaires. Sur le secteur de Nancy, seize postes sont toujours vacants. Dans les Vosges, il manque une quinzaine de chauffeurs. Le problème se pose régulièrement mais cette année, la situation est particulièrement tendue, sur fond de crise sanitaire.

Seize postes vacants autour de Nancy, une quinzaine dans les Vosges

"C'est très compliqué, confie Mander Neffaf, responsable des ressources humaines. Comme c'est une activité de service avec des circuits courts, il faut absolument recruter du personnel qui habite dans le bassin de service. C'est notre plus grand difficulté." Autre problème : les postes proposés, en majorité à temps partiel, ne correspondent pas à la demande. "C'est un poste adapté à un retraité qui veut avoir un complément de revenu, explique le responsable des recrutements. Ca correspond à deux, trois heures de temps de service par jour mais beaucoup recherchent du temps plein. On en arrive à un tel point que parfois on recrute quelqu'un à temps complet pour faire un temps partiel." Les candidats intéressés doivent être formés et obtenir le permis D, ainsi qu'une certification spécifique de conducteur. Ce qui complique encore les recrutements.

L'entreprise Keolis multiplie les actions de communication pour recruter des conducteurs. © Radio France - Lise Roos-Weil

Pour parvenir aux effectifs nécessaire, Keolis multiplie les actions de communication : affichage sur les véhicules, publicités sur internet et sur des sites de recrutement. "C'est la rentrée scolaire, on ne peut pas se louper", répète Mander Neffaf. Pour candidater, vous pouvez vous rendre sur le site de Keolis Sud Lorraine.