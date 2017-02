Kintoa Mugi : la navette de la vallée des Aldudes

Depuis lundi 13 février, la vallée des Aldudes dispose d'un service public de transport en commun : Kintoa Mugi, c'est le nom de cette navette qui propose 4 allers-retours par jour entre St Martin d'Arrosa et Urepel. Une expérimentation qui devrait durer 4 mois.

Jusqu'à maintenant, on ne pouvait accéder à la vallée des Aldudes qu'en voiture. Depuis lundi 13 février, il existe une navette qui propose 4 allers-retours par jour d'Arrosa à Urepel et même jusqu'à St Jean Pied de Port le lundi, jour de marché.

Mobilité en milieu rural

C'est à la demande de Matignon et avec l'aide financière de l'Etat, de la Région et du Département que le projet a vu le jour dans la vallée des Aldudes. Les 4 communes : Urepel, Aldudes, Banca et Baigorri réunies au sein de l'association AIBA (Aldudeko ibarra beti aintzina) ont engagé une chargée de mission pour développer ce projet de navette. Après un an de travail, de diagnostic et de réunions publiques, la navette "Kintoa Mugi" a d'abord été lancée en transport privé avant de devenir public le 13 février.

"La mobilité est un enjeu crucial pour désenclaver la vallée" — Priscilla Ludovico

Priscilla Ludovico, chargée de mission "mobilité" auprès de l'association AIBA Partager le son sur : Copier

Il y avait 12 voyageurs ce lundi 13 février dans la navette Kintoa Mugi © Radio France -

Kintoa Mugi

La navette propose deux allers-retours le matin, deux autres en fin d'après-midi entre St Martin d'Arrosa et Urepel. Le minibus de 15 places observera des arrêts à Baigorri, Banca et aux Aldudes. Le trajet coûte 2€, 10€ pour le carnet de 10 voyages ou 20€ l'abonnement mensuel.

Erreportaia euskaraz Partager le son sur : Copier

Kintoa Mugi reste une expérimentation pour une durée d'au moins 4 mois pour un montant total de 140 000€ subventionné par l'Etat, la région et le département.

-

-

Covoiturage

L'association AIBA (Aldudeko ibarra beti aintzina) travail par ailleurs sur un projet de site internet et d'une application pour développer le covoiturage dans la vallée des Aldudes.