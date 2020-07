Chassez croisé : grosse activité pour les dépanneurs de l'Yonne qui interviennent sur l'autoroute des vacances

Que faire en cas de panne sur l'autoroute ? Se mettre en sécurité et appeler le dépanneur. Dans l'Yonne, des dépanneurs agréés interviennent 24 heures sur 24 en cas de pannes et d'accidents. Comment les contacter, quelles prestations proposent ils et à quels prix ? Voici des éléments de réponse.

Quelles sont les choses à faire en priorité en cas de panne sur l'autoroute ?

Si c'est possible, il faut placer le véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence, le plus à droite possible et allumer les feux de détresse. Enfiler un gilet de sécurité avant de sortir de la voiture et mettre les passagers à l'abri derrière les barrières de sécurité. Allez ensuite jusqu'à la borne d'appels d'urgence la plus proche ; il y en a sur toutes les aires de repos. Le long de l’autoroute, elles sont implantées tous les 2 kilomètres au maximum.

En cas de panne sur l'autoroute, qui peut intervenir ?

Sur une autoroute, seule une entreprise agréée est autorisée à intervenir. Par exemple, un garagiste qui a signé un contrat avec la société d'autoroute sur laquelle vous circulez. Vous ne pouvez pas faire appel à votre garagiste habituel.



Patrick Prot est garagiste à Monéteau. Il intervient pour des dépannages sur l'autoroute A6 Copier

Quelles prestations doit assurer le dépanneur ?

Le dépanneur doit arriver sur les lieux dans les 30 minutes suivant votre appel à la borne d'urgence. Parfois 45 minutes. En cas de petite panne, il s'occupe du déplacement du véhicule et de sa réparation sur place. Si une réparation sur place est impossible, le dépanneur assure le remorquage ou le transport de votre véhicule immobilisé au garage du véhicule d'intervention. Ou alors à votre demande, dans un lieu situé à moins de 5 km de la sortie de l'autoroute .

Quels sont les tarifs concernant l'intervention d'un dépanneur sur l'autoroute ?

Ces tarifs sont réglementés. Pour le dépannage sur place d'un véhicule de moins de 3,5 tonnes, le prix est de 130,06 euros. Ce tarif correspond à un appel du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. Si l'appel est passé le soir ou la nuit (entre 18 heures et 8 heures) ou un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce tarif est de 195,09 euros . Lorsque le dépannage n'a pas lieu sur place mais fait suite au remorquage du véhicule, les tarifs sont identiques. La plupart des contrats d’assurance comportent aujourd’hui une assistance dépannage. Il faut donc toujours avoir sur soit le numéro d'appel ainsi que le numéro de contrat.