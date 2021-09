Klaxit étend son service de covoiturage pour les entreprises de la Métropole de Montpellier

Sur la Métropole de Montpellier, l'application Klaxit s'ouvre aux entreprises de plus de 100 salariés, ce vendredi 17 septembre 2021. Cette société a développé une application qui facilite le covoiturage du quotidien, pour les trajets domicile-travail. Jusqu'ici, seules les entreprises de plus de 300 salariés étaient concernées.

Des chiffres exceptionnels sur la Métropole

Klaxit est présent sur 30 collectivités territoriales. Selon David Di Nardo, le directeur du développement de l'entreprise, Klaxit enregistre ses meilleurs résultats sur la Métropole de Montpellier. "C'est grâce à l'implication de la Métropole et des entreprises qu'on a eu, rapidement, un grand nombre d'inscrits", explique-t-il.

Aujourd'hui, 27 entreprises sont partenaires de l'entreprise sur la Métropole (administrations publiques, établissements de santé ou de l'enseignement supérieur, notamment). 2.200 personnes y sont inscrites. "C'est important de faire de la communication, admet David Di Nardo. Un tramway, il se voit : il y a les rails et le véhicule. Le covoiturage n'est visible que sur l'application..."

L'objectif c'était de soulager notre parking, à la fois pour le personnel et pour les patients - Laetitia Mirjol, responsable du développent durable au CHU de Montpellier

L'Université Paul-Valéry a été séduit par l'application. Son objectif, outre sa sensibilité environnementale, est de soulager la pression sur son parking. "On est un petit campus, explique Patrice Séébold, vice-président de l'Université. On doit construire des locaux et rogner sur ce qui pourrait être des places de parking. Conclusion, aujourd'hui, le personnel met parfois une quinzaine de minutes pour trouver une place de parking." Les étudiants sont aussi éligibles au dispositif mais ils ne peuvent toujours pas garer leur voiture sur le parking interne, réservé au personnel.

Un développement encore insuffisant

Le CHU de Montpellier est le premier établissement de la Métropole à avoir signé avec Klaxit. Avec ses 12.000 employés, c'est lui qui a fait les meilleurs chiffres : 200 inscrits, dont une trentaine vraiment actifs. "C'est encourageant, juge Laetitia Mirjol, responsable du développement durable au CHU. Mais c'est encore trop peu. On a lancé l'application avant les vacances donc on veut profiter de la rentrée de septembre pour que le covoiturage devienne une habitude."

Chaque année, on compte 6.000 voitures de plus dans la Métropole. Aujourd'hui, si on ne fait rien, la situation ne peut qu'empirer - Julie Frêche, adjointe aux transports à la Métropole de Montpellier

Dans la Métropole, 50% des déplacements sont réalisés en voiture. 1% d'entre eux sont réalisés en covoiturage. Pour Julie Frêche, adjointe aux transports à la Métropole de Montpellier, le covoiturage est l'un des éléments-clés pour désengorger les routes et réduire la pollution. "En deux semaines, grâce à l'application, on a eu moitié moins de déplacements en voiture", note-t-elle. La Métropole de Montpellier souhaite ouvrir l'application à tous d'ici le début de l'année 2022.

Comment marche l'application?

Après téléchargement et inscription sur Klaxit, il vous suffit de renseigner les détails de trajet domicile-travail : adresse de départ, adresse d'arrivée et horaires auxquels vous souhaitez partir au travail et revenir à la maison. Pour cette dernière étape, vous pouvez configurer des créneaux horaires différents selon les jours de la semaine. Vous validez et l'application vous propose le trajet des covoitureurs les plus proches de vous. Dans certains cas, il vous faudra marcher un peu...

Pour encourager le covoiturage, Klaxit mise sur l'aspect financier. L'application est gratuite. Pour les trajets, le covoitureur n'a rien à payer et le conducteur reçoit 2 euros par personne transportée. Si vous ne trouvez pas de trajet retour, pas de panique. Klaxit s'engage à vous faire rentrer en taxi Uber, sans rien débourser.