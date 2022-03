Klaxit, l'application pour covoiturer gratuitement sur son trajet domicile-travail à Montpellier

Depuis janvier, l'application Klaxit est ouverte à tout le monde. Elle permet de covoiturer gratuitement pour aller de son domicile à son travail. Plus de 30 métropoles l'utilisent dont celle de Montpellier. Il y a déjà plus de 7 000 utilisateurs par jour.

La métropole de Montpellier fait partie des 30 métropoles en France à utiliser Klaxit. Cette application était d'abord réservée aux entreprises de plus de 100 employés. Depuis janvier, elle est ouverte à tout le monde. Le principe est simple. Il suffit de renseigner son lieu de départ et d'arriver, les horaires et vous trouvez facilement les autres personnes qui font ce trajet autour de vous.

Pour le passager, le trajet est gratuit. Le conducteur lui, il reçoit 2€ par trajet effectué. Avec la hausse du prix de l'essence, l'application a vu son nombre d'utilisateurs fortement augmenter depuis le mois de mars. A Montpellier et sa métropole, ce sont déjà 7 000 personnes qui sont inscrites depuis janvier.

"Ça a un avantage financier, c'est aussi facile à prendre en main, c'est super convivial, et c'est aussi plus rapide que prendre les transports en commun" - Fanny, utilisatrice depuis 5 mois

A Montpellier, 500 trajets sont réalisés par jour en covoiturage depuis le mars, soit 10 000 d'ici la du mois. Julie Frêche, déléguée aux transports à la métropole espère que cela va continuer: "Il y a 1,8 millions de déplacements par jour dans la métropole. 50% de ces déplacements sont réalisés en voiture et ça représente seulement 1% en covoiturage. Il y a une marge énorme de progression".

Grâce aux financements des métropoles, Klaxit peut rémunérer à hauteur de 2€ les conducteurs pour chacun de leur trajet. Cette année, Montpellier débloque 500 000€.

Si jamais votre trajet retour est annulé, l'application vous permet de rentrer chez vous gratuitement en taxi.