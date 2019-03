Kolbsheim : des anti-GCO décrochent le portrait d'Emmanuel Macron en mairie... et lui montrent le chantier

Des militants opposés à la construction du grand contournement ouest de strasbourg ont décroché mardi le portrait d'Emmanuel Macron accroché en mairie de Kolbsheim 5bas-Rhin) et lui ont fait faire le tour du chantier du GCO !

Kolbsheim, France

Huit militants du collectif Action non violente - Cop 21 et quarante memebre du collectif GCO non Merci ont décroché mardi après-midi le portrait d'Emmanuel Macron en mairie de Kolbsheim (Bas-Rhin).

Ils l'ont ensuite emmené le portrait sur le chantier du grand contournement ouest de Strasbourg (GCO) pour lui montrer "l'étendue des dégâts environnementaux et lui faire écouter les questions des quelques 40 villageois venus le solliciter pour mettre fin à ce chantier climaticide qui souligne l'incapacité de la France à tenir ses engagements internationaux sur le climat", expliquent les militants dans un communiqué.

Le grand contournement ouest de Strasbourg est une autoroute à péage de 24 kilomètres. La mise en service de l'A355 est prévue en 2021.

Opération du collectif Anv Cop 21 , contre le #réchauffement climatique qui présente à #EmmanuelMacron les « dégâts » du chantier du #GCO à Kolbsheim (Bas-Rhin). Le portrait officiel du président vient de la mairie du village pic.twitter.com/JqLs4xClBu — 20minutesstras (@20minutesstras) March 5, 2019