L'A20 à nouveau coupée au moins 2 nuits dans la traversée de Limoges du 3 au 6 octobre

L'A20 sera à nouveau coupée au moins deux nuits la semaine prochaine dans la traversée de Limoges. Une fermeture totale dans la nuit de lundi à mardi et de mardi à mercredi, pour continuer les travaux du pont métallique qui enjambe l'autoroute entre La Bastide et le quartier du Puy-Ponchet. Il ne s'agit pas encore des opérations de lançage du pont qui sont programmées durant la première quinzaine du mois d’octobre.

L'A20 sera donc fermée entre les sorties 30 "Limoges centre" et 33 "Limoges nord", dans les deux sens de circulation. Les bretelles d’entrée 31 et 32 sens Paris -province et 33 sens province -Paris seront fermées de 19h à 7h. Une nuit supplémentaires de coupure pourrait être rajoutée en cas de besoin.

Des déviations mises en place

Sens Paris-Province : sortir de l’autoroute à l’échangeur 30, emprunter le boulevard Robert Schuman, l’avenue Louis Armand, l’avenue Jean Monnet (RD250), l’avenue Benoît Frachon (RD250), la route du Palais (RD29) pour rejoindre l’autoroute A20 par la bretelle d’entrée de l’échangeur 33.

Sens province-Paris : sortir de l’autoroute à l’échangeur 33, emprunter la route du Palais (RD29), l’avenue Benoît Frachon (RD250), l’avenue Jean Monnet (RD250), le Boulevard Robert Schuman, pour rejoindre l’autoroute A20 par la bretelle d’entrée de l’échangeur 30.

Des déviations locales seront également mises en place pour les usagers des bretelles d’entrée fermées.