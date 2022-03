L'A20 coupée à hauteur de Bessines-sur-Gartempe en direction de Paris

Les chaussées sont glissantes dans le nord de la Haute-Vienne ce lundi matin. Plusieurs accidents se sont produits à cause du verglas matinal. Trois accidents se sont produits sur l'A20 en direction de Paris.

Une voiture a d'abord fait une sortie de route à hauteur de Bessines-sur-Gartempe, suivie d'un camion quelques centaines de mètres plus au sud. Ce poids-lourd, qui se retrouve en portefeuille a provoqué la coupure de l'A20 entre les diffuseurs 25 et 24, c'est à dire entre Razès et Bessines-sur-Gartempe.

Une déviation devrait être mise en place dans la matinée, le temps d'évacuer le camion. En attendant, il est conseillé de sortir à Razès. Ce lundi matin, un peu avant 8h, il était question de 3 à 4 kilomètres de bouchons.

Un troisième accident est survenu plus au sud, au niveau de Saint-Sylvestre, toujours sur l'A20 et toujours dans le sens Limoges-Paris.