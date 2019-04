L'A28 coupée à Ecommoy dans le sens Le Mans - Tours après un accident de poids lourd

Écommoy, France

Un accident impliquant un poids lourd transportant huit voitures s’est produit ce mercredi vers 10h30 sur l’autoroute A28. Pour permettre le travail des secours et l'évacuation de tous les véhicules, "l’autoroute A28 est coupée depuis 11h50 après la sortie Ecommoy (n°25) en direction de Tours et en provenance du Mans", indique Vinci Autoroutes.

Au moins jusqu'à 16H

Une déviation est mise en place : "la sortie est obligatoire et l’accès interdit à Ecommoy (n°25), les conducteurs peuvent reprendre l’A28 à Château-du-Loir (n°26)". Les opérations de relevage et d'évacuation des voitures et du camion vont prendre "plusieurs heures", précise Vinci Autoroute qui considère que l'autoroute devrait rester coupée au moins jusqu'à 16h. Le trafic est en revanche normal sur l'A28 dans le sens Tours - Le Mans. Cet accident n'a pas fait de blessé.