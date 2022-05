Ce jeudi, un poids-lourd a percuté un panneau de signalisation sur l'A28 dans le sens Le Mans/Rouen. Le temps de l'intervention de Vinci, la circulation est coupée, une déviation est mise en place entre Sillé-le-Guillaume et Alençon.

L'autoroute A28 coupée dans le sens Le Mans/Rouen à cause d'un panneau de signalisation

La circulation sur l'A28 a été coupée ce jeudi 12 mai vers 12h20 dans le sens Le Mans/Rouen. Un poids-lourd a heurté un panneau de signalisation au dessus des voies au niveau de la commune de Champfleur. En attendant la fin de l'intervention des équipes de Vinci Autoroute, une déviation a été mise en place entre Sillé-le-Guillaume (sortie 20) et Alençon (sortie 19), via les départementales 310 et 338.

Des bouchons se sont formés au moment des faits, la coupure devrait durer au moins jusqu'à 16h.