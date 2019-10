L'A3 au Luxembourg est fermée pour le week-end prolongé

L'Autoroute A3, prolongement de l'A31 au Luxembourg est fermée depuis ce jeudi soir jusqu'à lundi matin. Des travaux de construction de la nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg sont programmés dans ce secteur, des bouchons sont attendus en France. Des déviations sont en place.

Les travaux sont programmés entre la Croix de Bettembourg et la Croix de Gasperich sur l'A3

Moselle, France

Si vous avez prévu un week-end au Luxembourg pour la Toussaint, prenez vos dispositions. Depuis ce jeudi soir 20h, l'autoroute A3 au Luxembourg, l'autoroute qui prolonge l'A31 (Metz-Thionville-Luxembourg) est barrée. Des travaux engagés par les Chemins de Fer Luxembourgeois pour moderniser les voies, sont en cours et nécessitent la fermeture de l'A3 entre la Croix de Gasperich et la Croix de Bettembourg, de ce jeudi 31 octobre 20h jusqu'à lundi 4 novembre 6h.

L'administration des ponts et chaussées au Grand Duché en profite pour mener quelques travaux de rénovation. Le trafic sera dévié via les autoroutes A4, A13 et A6. Des bouchons sont attendus notamment lundi matin en direction du Grand Duché.

Pas d'autoroute, pas de cigarettes

Précision importante pour les Lorrains qui voudraient acheter des cigarettes, les stations services Shell et Aral de l'Aire de Berchem ne seront pas accessible avant lundi.

Détail des perturbations

Selon les informations de l'administration des ponts et chaussées, à partir du jeudi soir 31 octobre 2019 vers 20 heures jusqu’à lundi 4 novembre 2019 vers 6 heures le barrage d’autoroute et des bretelles suivants sont mis en place:

L’autoroute A3 entre la Croix de Bettembourg et la Croix de Gasperich en provenance de la fontière franco-luxembourgeoise et en direction des autoroutes A6 et A1;

Les bretelles d’accès de la Croix de Bettembourg en provenance de l’autoroute A13 et en direction de la Croix de Gasperich de l’autoroute A3;

La bretelle d’accès de l’échangeur Livange en provenance de la N31 et en direction de la Croix de Gasperich de l’autoroute A3.

