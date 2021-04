L'A31 rouverte, de gros ralentissements après un accident entre deux poids lourds dans le sens Toul-Nancy

Une collision entre deux poids lourds a eu lieu vers 8 heures sur l'A31 dans le secteur des Baraques dans le sens Toul-Nancy. La circulation a été coupée peu avant neuf heures dans le sens Toul-Nancy pour être ouverte peu avant 10 heures.

Plus de neuf kilomètres de bouchon

Conséquence : il y a eu plus de 10 kilomètres de ralentissement entre Gondreville et Champigneulles. Il est conseillé d'éviter le secteur si vous le pouvez. Pour aller à Metz, vous pouvez passer par la RD611 via Francheville et Rosières-en-Haye.