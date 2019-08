L'A31 bloquée pendant 6h après un accident entre 2 camions

Un accident à hauteur de Velaine-en-Haye, ce vendredi matin, a provoqué d'importants bouchons sur l'autoroute A 31 entre Toul et Nancy. La circulation a repris un peu avant 12h.

7 km de bouchons sur l'A31 et d'importants ralentissements sur la D400 pendant plusieurs heures. Une collision a provoqué d'importantes perturbations, ce vendredi matin, sur l'axe Toul-Nancy. La circulation a été complètement interrompue pendant quasiment 6 heures entre Gondreville et Velaine-en Haye. Elle a repris vers 11h50. En attendant, une déviation avait été mise en place via la D400, pour permettre l'écoulement du flux de véhicules.

En cause : un accident entre 2 camions. Le premier, victime d'une panne, s'est immobilisé sur la voie de droite, un peu avant la sortie Velaine-en-Haye. Quelques minutes plus tard, il a été heurté par un autre poids lourd. Selon le capitaine Cyrille Jean de la CRS autoroutière, il s'agirait d'une "erreur comportementale". Le 2ème conducteur n'aurait pas vu l'obstacle, il n'a même pas eu le temps de freiner avant de percuter la remorque immobilisée. Après le choc, le chauffeur est resté coincé dans la cabine écrasée. Les pompiers ont mis du temps à l'en sortir. Souffrant de graves blessures, il a été évacué vers l’hôpital central de Nancy. Son pronostic vital n'est pas engagé.