L'A31 est rouverte à la circulation à Lesménils

La circulation de l'A31 est rétablie sur les deux voies dans le sens Nancy-Metz. L'autoroute a été coupée pendant près de neuf heures, à cause d'un poids lourd en feu au niveau de Lesménils.

Lesménils, France

Après près de neuf heures de blocage : les voies de l'A31 à hauteur de Lesménils ont été rouvertes à la circulation ce lundi, vers 15h. Une portion de l'autoroute était fermée depuis six heures en raison d'un poids lourd en feu. Cette fermeture, avec la mise en place d'une déviation à Hatton, a provoqué au plus fort de la matinée plus de dix kilomètres de bouchons.

Une fois l'incendie du camion maîtrisé, les sapeurs-pompiers mobilisés ont dû attendre que la carcasse du véhicule se refroidisse pour pouvoir la dégager. Le chauffeur du poids lourd est sain et sauf.

Attention : ce même tronçon sera fermé à partir de 22h ce lundi jusqu'à mardi 17 décembre pour remise en état.