L'A31 coupée pendant une heure et demie dans le sens Nancy-Metz suite à un accident à Custines

L'A31 coupée pendant environ une heure et demie au nord de Nancy en début de soirée. L'autoroute a été coupée à hauteur de Custines vers 18h20 dans le sens Nancy-Metz. En cause, un accident impliquant trois véhicules et qui ne permettait de circuler sur aucune voie. Une déviation a été mise en place via Champigneulles.

Selon les pompiers de Meurthe-et-Moselle, il y aurait trois blessés légers. La DIR Est et les policiers de la CRS autoroutière de Champigneulles ont été mobilisés. L'axe a pu rouvrir à la circulation peu avant 20 heures.