Richemont, France

Prenez vos dispositions, l'A31 sera coupée à la circulation à hauteur de Richemont (au sud de Thionville), uniquement dans le sens descendant, du 15 au 17 septembre.

Il s'agit de refaire le bitume sur le pont qui enjambe la Moselle à Richemont, puis sur le suivant, au dessus de l'Orne, au niveau du radar automatique. Un chantier express d'une trentaine d'heures pour refaire 200 mètres d'enrobé.

Plus de détails en cliquant ici.

Fermeture samedi 15 septembre à 20 heures, réouverture lundi à 8 heures

Pourquoi avoir choisi ce moment là pour bloquer l'autoroute ? D'abord parce que c'est l'un des week ends les moins chargés. Et puis, il a été décidé de préserver la circulation le samedi dans la journée, car c'est plus chargé qu'un lundi matin, certes aux heures de pointe, mais qui se limitent à un créneau de 6 heures à 8 heures. Alors que le trafic est dense tout le samedi et dans les deux sens pour se rendre dans les zones commerciales.

Deviation par la D1 entre Guénange et Argancy

Pour continuer vers le sud quand l'autoroute sera coupée, une déviation vous fera sortir à Guénange et récupérer la D1 direction Argancy et jusqu'à l'A4, à coté de la croix d'Hauconcourt.

Les plans des déviations à découvrir en cliquant ici

Des bouchons inévitables

Les bouchons aussi sont prévus par la Direst. Le dimanche 16 septembre au soir, la direction des routes s'attend à 10 km de trafic perturbé dans le sens descendant, juste en dessous de Thionville.

Et le lundi matin, au moment de partir travailler, pour la plupart au Luxembourg, il faudra se preparer à 5 à 7 km, à partir du triangle de la Fensch où i n'y aura plus que deux voies de circulation, mais le bouchon ne devrait pas descendre jusqu’à la croix d’Hauconcourt.

Donc, ce sera compliqué, même si par expérience, la Direst compte sur une baisse du trafic de 10% à 15%, des gens qui prendront un autre chemin ou bien qui remettront à plus tard leur déplacement.

Conséquences pour les riverains

Les habitants de Guénange et d’Uckange ne pourront plus emprunter la D60 pour des raisons de sécurité et de fluidité. Cette route stratégique relie les deux autoroutes. Elle sera fermée dès le samedi à 18 heures entre le rond point d’entrée de Guénange et le lieu dit du Marabout à Uckange.

Les autres habitants impactés seront ceux qui vivent autour de la D1, cette route qui longe l’A31, puisqu’elle servira de déviation de Guenange jusqu’à l’A4, en passant par Argancy.

Fermetures de nuit du 12 au 19 septembre

Par ailleurs, l'A31 sera fermée au même endroits deux nuits avant ce grand chantier et trois nuits après, donc du 12 au 19 septembre.