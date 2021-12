L'Autoroute A38 sera fermée entre 21h et 7h du matin dans la nuit de ce mercredi 8 au jeudi 9 décembre pour des travaux dans le sens Pouilly / Dijon. Des déviations sont mises en place.

Côte-d'Or : l'A38 fermée entre 21h et 7h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi

Attention si vous devez empruntez l'A38 entre Pouilly en Auxois et Dijon. L'autoroute sera fermée cette nuit du mercredi 8 décembre au jeudi 9 décembre entre 21h00 et 7h00 du matin dans ce sens , en direction de Dijon. Cette fermeture doit permettre de mener des travaux d’entretien du réseau d’assainissement. Une déviation est mise en place par les routes départementales 981 et 977 bis.