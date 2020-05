L'A380 sort de la flotte aérienne d'Air France-KLM, les internautes lui rendent hommage

Air France-KLM a annoncé ce mercredi 20 mai l'arrêt définitif de l'exploitation de l'avion A380. Une fin d'abord prévue en 2022 et précipité par la crise du coronavirus. Un appareil mythique pour bon nombre de passionnés d'aviation qui lui rendent hommage sur les réseaux sociaux.

Les fans du gros porteur aérien A380 sont en deuil : Air France-KLM a annoncé officiellement la fin d'exploitation du modèle européen ce mercredi 20 mai. Une fin précipitée par la crise du coronavirus, initialement prévue en 2022. Si l'arrêt de la production était acté depuis le mois de février, les pertes d'exploitation auront eu raison des vols de cet avion, mythique pour un grand nombre de passionnés. Air France-KLM a accusé une perte nette de 1,8 milliard d'euros au premier trimestre.

Les hommages en photos et vidéos sur les réseaux sociaux

En ce moment, les modèles sont stockés et ne redécolleront donc plus. Comme un dernier au-revoir, les internautes passionnés partagent en masse leurs souvenirs avec cet avion, dont la construction a débuté en 2007.

Les Airbus A380 doivent être remplacés par des avions de nouvelle génération, comme l'Airbus A350 et le Boeing 787. Les autres compagnies aériennes n'ont pas encore toutes statué sur l'avenir de leurs stocks d'A380. La compagnie allemande Lufthansa a annoncé le 7 avril qu’elle se séparait de six A380 sur quatorze. British Airways a elle immobilisé onze A380 sur l’aéroport de Châteauroux. Chez Emirates, premier opérateur de l'A380 avec ses 115 appareils, on ne se prononce pas pour l'instant sur l'avenir de sa flotte.