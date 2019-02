EN IMAGES - L'A380 survole Montoir-de-Bretagne et salue les salariés d'Airbus

Montoir-de-Bretagne, France

De l'émotion et du spectacle ce jeudi en début d'après-midi à Montoir-de-Bretagne. Vers 13h30, l'A380, qui venait d'Hambourg et rejoignait Toulouse, a survolé l'usine Airbus. 1.500 salariés, sur les 3.250 que compte l'entreprise, ont assisté à la parade et salué le géant des airs.

L'A380 était peint en bleu et vert, aux couleurs des tortues d'Hawaï. Il a en effet été vendu à la compagnie japonaise Ana, pour assurer la liaison entre Tokyo et Honolulu.

Et après l'annonce de l'arrêt de la production de l'avion d'Airbus, certains salariés présents étaient émus ! Cela faisait dix ans, depuis 2009, que l'A380 n'avait pas survolé Montoir-de-Bretagne.