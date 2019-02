L'A51 fermée ce jeudi entre Sisteron centre et La Saulce après des actes de vandalisme

Sisteron, France

Sur l’autoroute A51, le tronçon Sisteron Centre - La Saulce (Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes) est fermé à la circulation ce jeudi 7 février de 9 heures à 22 heures environ, dans le deux sens. Des actes de vandalisme survenus dans la nuit de mercredi à jeudi ont entraîné des dysfonctionnements de systèmes de sécurité, notamment ceux équipant les tunnels, rendant obligatoire la fermeture de deux sections d’autoroutes pendant la durée des réparations.

Des sorties obligatoires et entrées interdites

VINCI Autoroutes déplore dans un communiqué "ces dégradations qui nuisent à la sécurité de tous" et recommande aux usagers de bien s’informer avant de prendre la route. Des sorties obligatoires et entrées interdites sont installées, et les usagers seront invités à emprunter le réseau secondaire.