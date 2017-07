L'A6 coupée dans le sens Lyon-Paris après un accident mortel à Levernois

L'autoroute A6 est coupée ce mercredi matin dans le secteur de Beaun, dans le sens Lyon-Paris à cause d'un accident impliquant plusieurs véhicules. Les secours sont sur place et des déviations ont été mises en place. Il y a au moins un mort et plusieurs blessés.

Un accident impliquant au moins quatre véhicules selon les pompiers, sept selon Autoroutes Paris Rhin Rhône, a eu lieu un peu avant 9h ce mercredi matin sur l'autoroute A6 au niveau de la commune de Levernois (Côte-d'Or) dans le sens Lyon-Paris. Une personne est morte, deux autres sont gravement blessées et les pompiers font état de plusieurs autres blessés légers.

L'autoroute est coupée et un bouchon de plusieurs kilomètres s'est déjà formé. Des itinéraires bis ont été mis en place dès Mâcon pour rejoindre Bourg-en-Bresse et l'A39. Il est conseillé de sortir de l'autoroute A6 avant Chalon-sur-Saône.

Il y a plusieurs personnes incarcérées. Des secours en provenance de Nolay et Chalon sont sur place ainsi que des personnels APRR. On ne sait pas quand le trafic pourra revenir à la normale.