L'A7 fermée au nord de Valence après l'accident en Isère d'une citerne de produits toxiques

L'autoroute A7 est coupée dans les deux sens au nord de Vienne (Isère), depuis la fin de matinée ce mercredi jusqu'à jeudi matin "à 6 heures au moins" selon la préfecture de Région. En cause : un accident entre un camion citerne transportant des produits toxiques et une voiture.

La conductrice de la voiture est hospitalisée en urgence absolue.

Sur place, il y a une fuite de produits dangereux provenant de la citerne entraînant un risque d'incendie. 110 sapeurs-pompiers sont mobilisés, et un périmètre de sécurité est mis en place dans un rayon de 1,5 km autour de l’accident, secteur comprenant des maisons et un centre commercial. L'évacuation a lieu afin de dépoter la citerne dans un autre camion, d'où le délai pour rouvrir la circulation sur l'A7. Des déviations sont mises en place. Ce mercredi soir, l'autoroute A7 est fermée à hauteur de Valence en direction de Lyon. Le trafic est dévié par l'A49 et Grenoble, pour éviter d'accroitre la congestion de la Vallée du Rhône et de l'agglomération lyonnaise;

