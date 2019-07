L'A75 bloquée ce lundi matin par des agents de la Dir Massif central à hauteur de Lempdes-sur-Allagnon

Lempdes-sur-Allagnon, France

Vers 9 heures ce lundi matin les automobilistes empruntant l'autoroute A75 se sont retrouvés bloqués à hauteur de Lempdes-sur-Allagnon. L'axe a été coupé par une manifestation des agents de la Dir Massif Central en charge de l'entretien et de la surveillance de cette autoroute. Quelques 120 agents sont présents sur place, obligeants les voitures à sortir par l'échangeur 20 pour re-rentrer plus loin sur l'A75.

Contre le transfert des routes nationales aux Départements

Outre les revendications liés aux suppressions de postes et aux conditions de travail et de rémunération, les agents de la Dir Massif Central dénoncent la possibilité d'un transfert des routes nationales, aujourd'hui gérées par l'Etat, vers les Départements. "Aujourd'hui on parle de la N102 entre Brioude et le Puy-en-Velay et de la N122 entre Massiac et Aurillac" explique Vincent Malon, secrétaire de l'union fédérale CGT de la Dir Massif Central, qui craint une dégradation du service rendu aux usagers.

Moyennant finance de l'Etat, le Conseil départemental de la Haute-Loire se dit prêt à récupérer la gestion de la N102, une délibération a été votée en ce sens. Mais pour Vincent Malon, l'enveloppe de l'Etat ne pourra suffire à couvrir l'entretien de infrastructure.