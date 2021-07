INFO FRANCE BLEU : l'A75 passe (enfin) en 2X3 voies au sud de Clermont-Ferrand à partir du mardi 13 juillet

Finis les plots quelque peu frustrants qui séparent les voies déjà existantes de celles nouvellement créées sur l'A75. Dès ce mardi 13 juillet, il sera possible de circuler en 2X3 voies entre La Pardieu et Le Crest. L'ouverture se fera entre 8 h et 8 h 30. Une voie de plus dans chaque sens pour fluidifier la circulation sur cet axe emprunté chaque jour par 80 000 véhicules.

L'autoroute est encore plus empruntée l'été, notamment les week-end de départ en vacances. La décision de mettre en service ces nouvelles voies avant les plus gros chassés-croisés doit justement permettre de faciliter les déplacements. "L'ouverture tombe à point nommé pour les vacanciers qui vont partir ou qui vont revenir cet été," souligne Sylvain Fléty, conducteur des opérations "grands projets" chez APRR (Autoroute Paris Rhin Rhône).

Toujours limité à 90 km/h jusqu'en septembre

Pour le moment, il ne sera possible de rouler qu'à 90 km/h sur ce revêtement flambant neuf. En effet, il reste encore certains travaux d'équipement et de signalisations, principalement des travaux de finition. Des ouvriers continueront donc à travailler sur l'autoroute justifiant cette vitesse réduite. Mais dès fin septembre, elle devrait repasser de nouveau à 110 km/h.

Grâce à l'ouverture de l'élargissement, l'autoroute sera entièrement en 2 X 3 voies depuis le péage de Gerzat au nord de Clermont-Ferrand, jusqu'à l'échangeur du Crest au sud. De quoi sans doute réduire les temps de trajets aux périodes où l'autoroute est la plus empruntée.