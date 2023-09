L'A83 en direction de Nantes fermée deux nuits de suite pour des travaux

Avis aux usagers et habitués de l'A83. L'autoroute sera fermée en direction de Nantes durant deux nuits d'affilée, du lundi 18 au mercredi 20 septembre, entre la RD178 et la porte des Sorinières. De 21h à 5h du matin donc, interdiction de prendre les voies de circulation avec son véhicule. Une déviation est prévue à partir de l'échangeur n°2 "La Courneuve" jusqu'au périphérique, via Les Sorinières.

Deux nuits de fermeture

Une voie de covoiturage est en effet en cours de réalisation, en lieu et place de la voie réservée aux transports en commun. Cette dernière restera donc fermée deux semaines de suite. Nantes Métropole préfère alerter, "le parcours des lignes de transports utilisant l'A83 aux heures de pointe" risque d'être affecté. Comprenez, un trajet plus long.

La nouvelle voie de covoiturage, elle, devrait devenir opérationnelle début octobre 2023. Elle sera ouverte aux véhicules de moins de 3,5 tonnes transportant au minimum deux personnes, ainsi qu'aux véhicules de transport en commun, bus et autres.

Une première voie a déjà été inaugurée début juin 2023 sur le boulevard de la prairie de Mauves, à la sortie de Nantes, direction le périphérique.