L'abattage ou non du Marronnier de Poussy-la-Campagne mobilise les habitants du village

La commune nouvelle de Valambray a lancé de nombreux travaux dans le village de Poussy-la-Campagne : réfection des canalisations , enfouissement des lignes aériennes. Un des projets vise à refaire une partie de la chaussée et à réaménager un carrefour en abattant un marronnier vieux de plus de 120 ans. Ce dernier peut représenter une gêne au niveau sécurité et à la circulation des camions.

"On s'est dit qu'on profiterait des travaux pour repenser la sécurité des lieux" Le Maire de Valambray

"A Poussy-la-Campagne comme ailleurs, les voitures vont beaucoup trop vite, constate Patrice Martin le maire de la commune nouvelle de Valambray, dont dépend Poussy-la-Campagne. On s'est dit qu'il y avait des travaux de voiries à refaire sur le secteur. On s'est dit qu'on en profiterait pour repenser la sécurité des lieux. Ce carrefour ressemble à un Y où à un moment donné on ne voit pas la sortie du virage donc effectivement cela peut poser un gros problème. Techniquement, le département comme le maître d'œuvre sont plutôt favorables à ce que l'on mette l'arbre par terre. Mais des habitants voient les choses un peu différemment."

L'idée d'abattre ce marronnier a effectivement désagréablement surpris des villageois de Poussy-la-Campagne. "Je pense qu'on peut circuler autour, estime Isabelle, une riveraine de 64 ans qui a toujours connu l'arbre. Et on n'a jamais vu d'accidents. On ne voit pas trop l'utilité de le supprimer."

"Il fait partie de l'histoire de la commune. A 120 ans, il a vu passer les deux guerres." Un riverain du Marronnier

L'arbre représente-t-il un danger ou une gêne pour les voitures et les camions? © Radio France - Olivier Duc

Jean Baptiste Cardon ne voit pas non plus la nécessité de couper ce châtaignier et n'a pas digéré de découvrir le projet par hasard en allant voter à la Mairie. Son épouse a lancé une pétition en ligne avec la belle-sœur de la maire déléguée de Poussy-la-Campagne. "On ne peut pas laisser partir un arbre comme cela qui a 120 qui est à la moitié de sa vie et qui est en pleine forme. La raison évoquée est la sécurité routière. J'ai 50 ans, j'ai dû voir une fois un accident, une personne qui avait trop bu. Je ne vois donc pas trop l'intérêt de le couper. Là, on arrive bien à circuler avec l'arbre. je ne vois pas pourquoi demain on ne pourrait pas le faire. On n'arrête pas de nous parler d'écologie. Et puis il fait partie de l'histoire de la commune. A 120 ans, il a vu passer les deux guerres."

La pétition a recueilli 270 signatures soit trois fois la population de Poussy-la-Campagne. Et ce n'est pas le projet de replanter des arbres sur une parcelle de 6200 m2 aménagée pour les eaux pluviales qui a stoppé leur mobilisation. Après une rencontre avec les habitants opposés à la perte du vénérable châtaignier, le Maire de Valambray Patrice Martin a donc décidé de revoir la copie des travaux de réaménagement en vue de résoudre ensemble le dossier du devenir du marronnier.

"On a convenu de faire faire par notre cabinet d'étude deux propositions : une avec le marronnier et l'autre sans le marronnier. Cela leur sera soumis et après on prendra la décision finale ensemble", conclue Patrice Martin pour le début de l'année prochaine.