L'absence de vraie desserte de la Corse affaiblit la Meridionale

L'annonce est tombée, brutalement, lundi 5 octobre 2020, lors du comité social et économique. La direction de la Meridionale a décidé de dénoncer les 90 accords d'entreprise. Les discussions qui ont débuté ce lundi et qui se dérouleront sur les trois prochains mois concernent aussi bien les personnels navigants que sédentaires. Pourquoi cette décision? Pas d'explications précises mais personne n'est dupe, et surtout pas les représentants syndicaux qui y voient-là, entre autre, une conséquence de la baisse d'activité de la compagnie maritime entre Marseille et les ports Corses. La délégation de service publique transitoire de 15 mois remportée par Corsica Linea a eu raison des finances de la Meridionale. La compagnie qui ne dessert plus les principaux ports insulaires est contrainte de revoir sa copie. "Il en va de la survie de la compagnie" ont même lâché certains syndicalistes manifestement très inquiets.

Direction et organisations syndicales disposent donc d'un délai de trois mois pour trouver un accord. Si tel n'était pas le cas, les accords d'entreprise seraient reconduits pour une année.