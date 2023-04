L'accès à Collioure perturbé par la course cycliste ce jeudi

Près de 1.500 coureurs participeront à la 66 degrés Sud entre jeudi et samedi soir dans les Pyrénées-Orientales. Pour sa troisième édition, le village de la course cycliste s'installe à Sainte-Marie-la-Mer. Mais c'est à Collioure que le contre-la-montre partira ce jeudi à 14 heures, depuis la place du 8 mai. Dès 13h30, il faudra obligatoirement passer par Port-Vendres pour accéder à Collioure. L'entrée de Collioure via la départementale sera fermée, comme la route de la corniche en descendant d'Argelès-sur-Mer.

ⓘ Publicité

Les coureurs emprunteront la route des crêtes, vers la Tour de la Madeloc, pour une arrivée au col des Gascons. Puis les accès habituels à Collioure rouvriront vers 16h30.

Pas de course vendredi, et trois départs samedi

Vendredi, participants et public pourront déambuler dans le village de la 66 degrés Sud, installé sur la plage de Sainte-Marie. Aucune course n'est prévue ce jour. Samedi matin, deux courses cyclosportives permettront à certains participants de se qualifier pour des compétitions . Et, à la même heure (8h30), la cyclotouristique s'élancera avec une centaine de participants amateurs de toute la France, pour une boucle de 50 ou 100 km.

La cyclotouristique traversera plusieurs communes de l'agglomération (Canet, Saint-Nazaire, Cabestany, Saleilles, Perpignan, Canohès, etc). Pour les courses de samedi, pas de route fermée. Mais les organisateurs demandent aux automobilistes d'être très vigilants samedi matin sur les routes du département. Le dispositif de sécurité est d'ailleurs renforcé, cette année, avec 300 bénévoles et 70 gendarmes.