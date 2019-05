L'accès à l'Andorre depuis la France devrait rester fermé pendant quatre semaines

Pyrénées-Orientales, France

Il va encore falloir patienter avant la réouverture de RN 22 (Pyrénées-Orientales), la seule route qui permet d'accéder à la Principauté d'Andorre depuis la France. Selon les services de l'état, une reprise de la circulation dans environ quatre semaines est aujourd'hui l'hypothèse la plus probable. La route est fermée depuis le week-end dernier à cause d'un important glissement de terrain, juste avant le poste de douane franco-andorran.

Le chantier au dessus de la nationale - Préfecture de l'Ariège

L'Andorre pressée de voir la circulation rétablie

Il n'est plus possible d'accéder au village du Pas de la Case dans la Principauté, et pour répondre à l'inquiétude des autorités andorranes, le préfet de la région Occitanie a reçu ce mardi le chef du gouvernement andorran Antoni Martí. Il a assuré que la France mettait tout en oeuvre pour une réouverture de la route le plus rapidement possible. Mais en raison de l'importance du glissement de terrain, les travaux sont compliqués. Plusieurs milliers de mètres cubes de pierres menacent de tomber sur la route. Dans ce contexte, il est impossible de rétablir la circulation, même de façon alternée.

Le préfet de région et le chef du gouvernement andorran ont convenu de se revoir le 13 mai prochain pour faire le point. La fermeture de la route impacte fortement le commerce du Pas de la Case qui fonctionne essentiellement grâce aux touristes français.