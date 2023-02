L'accès à la très empruntée route départementale 932 fermée pour 4 mois à Arrauntz

On en a pas encore fini avec les interminables travaux de la départementale entre Ustaritz et Anglet débutés il y a une quinzaine d'années. À partir de ce vendredi, les services du département des Pyrénées-Atlantiques ferment la bretelle d'accès à la RD 932 en direction de Cambo-les-Bains, au niveau du nouveau pont d'Arrauntz à Ustaritz. Des aménagements de sécurité doivent en effet y être réalisés. Ils vont durer jusqu'à la fin juin annonce la mairie de la commune qui en a été informée inopinément par le conseil départemental la semaine passée.

ⓘ Publicité

La fin de 10 ans de travaux

La bretelle est en effet rendue dangereuse depuis la mise en service du nouveau pont d'Arrauntz au printemps dernier, en raison de problèmes de visibilité au moment d'entrer sur la départementale. Les travaux ne devraient toutefois pas provoquer de grosses perturbations pour les usagers, hormis les habitants du quartier qui devront utiliser les déviations mises en place pour accéder à la RD932 en direction du sud.

Les travaux de mise en sécurité de cet axe structurant sur la côte basque et l'entrecôte, entamés il y a environ 15 ans et qui doivent se terminer à la fin août , sont régulièrement sources de mécontentements de la part des usagers et de la commune d'Ustaritz . La phase actuelle, débutée en 2021 avec le démontage et la reconstruction du pont d'Arrauntz, consiste notamment à faire passer les 2 kilomètres qui séparent ce quartier de celui d'Herauritz en deux fois deux voies séparées d'un terre plein central.