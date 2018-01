Savoie, France

La perturbation continue de toucher la Savoie et la Haute-Savoie ce lundi. Un fort redoux a pour conséquence la remontée de la limite pluie neige à 2 300 mètres d'altitude. Les chutes de pluie rendent le manteau neigeux lourd et instable. De fortes rafales de vent sont annoncées en altitude. Ce cocktail a poussé le Préfet de la Savoie et le Département à couper des routes d'accès aux stations en journée.

Les mesures prises par le Préfet de Savoie et le Département. © Radio France

Il est conseillé de limiter ses déplacements. La Savoie et la Haute-Savoie sont toujours placés en alerte orange aux avalanches et aux pluies et inondations également.