L'accès au Pas de la Case fermé pour plusieurs semaines

La RN 22, l'unique accès au Pas de la Case et à l'Andorre par l'Ariège, est fermée jusqu'à nouvel ordre après un glissement de terrain. Les travaux nécessaires à la réouverture de la route devraient prendre plusieurs semaines.

L'Hospitalet-prés-l'Andorre, France

C'est compliqué d'aller acheter des cigarettes et des bouteilles au rabais au Pas de la Case, le centre de commerce transfrontalier entre la France et l'Andorre. L'unique route d'accès par l'Ariège, la RN 22, est fermée pour une durée indéterminée depuis samedi soir à cause d'un glissement de terrain sur un talus situé à proximité du poste de douane. La route est barrée à partir de l'Hospitalet-près-l'Andorre.

Plus de 3.000 mètres cubes de roches menacent la route

La Dirso, la direction interdépartementale des routes du sud-ouest, estime que la circulation ne pourra pas être rouverte avant plusieurs semaines, car plus de 3.000 mètres cubes de roches menacent la route. "Le risque devenait trop important pour les automobilistes" estime David Sabatier, le chef du district sud de la Dirso. Il faut mener des travaux à l'aide d'une pelle-araignée pour sécuriser le secteur, mais ça prend du temps.

"On va installer une pelle-araignée, une pelle un peu spéciale qui peut cheminer dans des versants abrupts à l'aide d'un câble, et ensuite elle va commencer à terrasser l'ensemble des matériaux éboulés quasiment à la petite cuillère. Et ça c'est une opération qui va durer plusieurs germaines." - David Sabatier, de la Dirso.

En attendant, des déviations sont en place par Bourg-Madame ou le tunnel de Puymorens, mais c'est beaucoup beaucoup plus long pour les automobilistes, et ça risque d'en décourager beaucoup.

Impact économique

Pour Jean-Jacques Carrié, le responsable de la principale association de commerçants du Pas de la Case, c'est un coup dur, surtout en cette période de l'année.

"L'impact économique est très important car on arrive sur deux week-end très importants, les week-end du 1er mai et du 8 mai." - Jean-Jacques Carrié

Le commerçants déplorent la situation car les rues du Pas de la Case sont désertées et les employés frontaliers qui habitent en France ne peuvent pas venir. Les camions pour l'approvisionnement sont eux aussi coincés, sauf ceux qui montent par l'Andorre.