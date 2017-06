L'accès haut-rhinois au Ballon d'Alsace fermé aux poids-lourds et aux autocars

La route du Ballon d'Alsace, côté Haut-Rhin, sur la RD466, est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes en raison d'un affaissement de la chaussée côté ravin... Et donc aux autocars de tourisme. Les professionnels sont inquiets pour la saison estivale.

Mauvaise nouvelle pour le Ballon d'Alsace. L'accès haut-rhinois par la départementale 466, entre Sewen et le Ballon, est coupé aux poids-lourds de plus de 3,5 tonnes, et donc aussi aux bus et autres autocars de tourisme. Ces véhicules sont donc détournés, soit par le territoire de Belfort depuis Giromagny, soit par les Vosges depuis Le Thillot. La cause ? Un affaissement de la chaussée côté ravin. Les services des routes départementales du Haut-Rhin réalisent des analyses pour ensuite effectuer des travaux.

On ne peut pas prendre le risque que la route s'effondre. On doit prendre nos précautions, même si la saison touristique doit en pâtir. - Fabienne Orlandi, présidente du SMIBA

<div>Fabienne Orlandi, présidente du SMIBA, syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace, a fait le point avec ces services. Elle rappelle que cette route de montagne "a presque un siècle", et qu'elle a probablement été fragilisée par le dégel. "Nous devons prendre nos précautions, on ne peut pas prendre le risque que la route s'effondre si un véhicule lourd passe dessus, même si la saison touristique doit en pâtir".</div>

<div>Mais les professionnels du tourisme, justement, sont inquiets. Jean-Claude Fluhr, patron de l'auberge du Langenberg, presque tout en haut de la route du Ballon d'Alsace, voit ses livraisons décalées à cause de la déviation des camions. "Et nous avons déjà deux groupes qui ont annulé leur sortie de l'après-midi, leur pause café-gâteau à l'auberge", soupire-t-il. "Ils viennent parce qu'ils aiment cette route pittoresque, historique" entre le lac d'Alfeld et le Ballon d'Alsace. "Ils ne feront pas le détour".

La route du Ballon d'Alsace est coupée entre Sewen et le Ballon © Radio France - Magali Fichter

Effectivement, quelques dizaines de lacets plus bas, l'office de tourisme de Mazevaux a dû annuler l'une de ses animations qui comprenait la visite du Ballon d'Alsace en autocar. Sabrina Gardeux, la responsable, le déplore : "C'est une animation récurrente depuis quelques années, très appréciée de nos touristes parce que le site est emblématique. Pour nous, c'est un manque à gagner, et c'est dommage pour notre clientèle." Elle dénonce aussi le fait que personne n'aie prévenu l'office de tourisme de cette interdiction.

Pas encore de date pour les travaux

Du côté du conseil départemental du Haut-Rhin, on est conscient du problème. Alain Grappe, le vice-président en charge des routes, imagine, après l'analyse du sol, pouvoir "consolider provisoirement la chaussée pour que le trafic soit rétabli, et envisager des travaux plus conséquents par la suite". Mais pour l'instant, impossible de dire combien de temps la route sera fermée aux poids-lourds et aux autocars. Pour les voitures, en revanche, pas de problème, si ce n'est que sur cette portion, la circulation se fait pour l'instant sur une seule voie.