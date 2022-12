L'accès routier à la station de ski de Superbagnères coupé

Mercredi matin, un convoi exceptionnel hors gabarit a franchi les deux ponts de Ravi afin de se rendre sur le plateau de Superbagnères. Il aurait dû emprunter le pont provisoire, réservé au chantier de la Crémaillère express, aménagé spécialement par le Conseil départemental. Dans un communiqué le département de Haute-Garonne explique que "les passages successifs d’une grue de 90 tonnes et d’un semi-remorque de 55 tonnes sur des ponts limités à 19 tonnes, ont endommagé les deux structures, qui sont sous surveillance particulière par les services de voirie du Conseil départemental, du fait de leur état et de leur âge."

La route départementale 46 fermée par mesure de sécurité

Le Conseil départemental a commandé immédiatement une expertise technique, afin de mesurer les conséquences concrètes de ces dégradations sur la sécurité et la viabilité de la structure. Les résultats de cette étude sont attendus dans le courant de la semaine prochaine. Dans cette attente, la RD46 qui franchit ces deux ouvrages et permet l’accès à la station de Superbagnères et à la vallée du Lys, a dû être fermée.

Le Département indique avoir "aussitôt déposé une plainte" contre l’entreprise auprès de la Gendarmerie.

"Nous sommes conscients des conséquences de cette fermeture pour les riverains et les professionnels qui travaillent sur la station de Superbagnères, mais la sécurité des usagers reste la priorité", précise le président du Conseil départemental, Sébastien Vincini.

"Cet acte d’irresponsabilité individuelle est inacceptable et a des conséquences collectives majeures pour l’activité de tout un territoire et de sa population à quelques jours de l'ouverture de la station", réagit Sébastien Vincini.