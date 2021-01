L'accident mortel d'un jeune cycliste au Vésinet provoque la colère sur les réseaux sociaux

Il était 8h20 ce lundi matin, lorsque l'élève de 16 ans en classe de première se rendait à vélo au lycée Alain, au Vésinet, lorsqu'il a percuté un camion de chantier de 38 tonnes au carrefour Route de Croissy / avenue d'Alsace et de Lorraine. Le cycliste allait-il tout droit quand le camion tournait à droite, ce qui lui était interdit ? L'enquête est en cours.

Riverains et associations de cyclistes dénoncent l'inaction de la municipalité en matière de circulation douce.

La municipalité doit faire face à certaines contraintes

"On est tous traumatisés par cet événement tragique" commence par dire le Maire (LREM), Bruno Coradetti, élu au printemps dernier. Lui et son équipe depuis quelques mois un plan de réflexion sur la mobilité douce. "Ca fait vraiment parti de nos intentions de construire partout où on peut le faire des pistes cyclables sécurisées". Mais l'élu doit faire face à plusieurs contraintes : la largeur insuffisante des voies, à certains endroits, l'absence de maîtrise totale sur les routes départementales, et le respect des zones protégées, le Vésinet étant "dans un site classé patrimoine remarquable".

Le projet de circulation douce de la municipalité se développe sur deux axes : "D'avantage de pistes cyclables, de zone 20 et 30 en centre-ville et quartiers résidentiels, pour réduire la vitesse et laisser la priorité aux vélos et aux piétons" explique Bruno Coradetti. A quelle échéance ? Le maire du Vésinet ne peut donner de date, mais se dit "très mobilisé pour le faire le plus rapidement possible" et promet qu'une partie du projet sera livrée cette année.

Bruno Coradetti soulève un autre problème : celui des poids-lourds : "On avait mis en place déjà un plan de circulation pour les camions qui malheureusement n'est pas toujours respecté". Raison pour laquelle la municipalité veut mettre en place des vidéo-surveillances pour faire de la vidéo-verbalisation