L'accueil et les agents d'escale pourraient disparaître en gare de Saint-Étienne-Châteaucreux

Saint-Étienne, France

Le rideau restera baissé à partir du mois de décembre dans la bulle d'accueil de la gare de Saint-Etienne-Châteaucreux. Les agents d'escale, ces cheminots qui vérifient que toutes les portes sont bien fermées et qui sifflent le départ d'un train, pourraient également disparaître. La SNCF veut modifier sa stratégie de présence en gare. Avec moins d'agents, et des agents plus mobiles. C'est à dire qu'ils circuleront dans le hall ou sur les quais pour renseigner les usagers. Mais sans présence systématique sur un point précis.

"L'accueil c'est utile pour tous les renseignements clients, détaille Mathieu Chauvet agent d'escale Sud-Rail à Châteaucreux. Tout ce que la vente ne peut pas faire, c'est la bulle accueil qui s'en charge. Les prestations PMR (pour les personnes handicapées), les renseignements, les correspondances... c'est la vitrine de la gare. Même à cette période où on a tous des smartphones, les gens quand ils rentrent dans une gare ils ont besoin d'être renseignés. Ils ont besoin d'un contact humain, ils ont besoin de voir quelqu'un physiquement". Déjà, depuis l'an dernier, la bulle accueil est fermée tous les matins (sauf le lundi).

Sur les quais également, la disparition des agents d'escale va poser problème selon Mathieu Chauvet "On était garant quand même de la sécurité. On s'assurait de l'ouverture du signal, on s'assurait aussi que les portes soient fermées, qu'aucun voyageur ne reste bloqué, que rien ne s'opposait au départ du train. Donc du coup maintenant il n'y aura plus personne. C'est triste pour les usagers".

Le député LREM de Saint-Étienne va écrire au nouveau ministre des transports

Ces nouvelles dispositions doivent entrer en vigueur en décembre prochain. Les syndicats de cheminots ont alerté les élus de la Loire. Une pétition est également en ligne sur internet. Mais pour le moment, le projet est maintenu. Le député LREM Jean-Michel Mis veut profiter de la prise de fonction du nouveau ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari nommé cette semaine, pour l'alerter sur la situation. Pour lui, ces aménagement sont contradictoires avec la volonté du gouvernement de développer les transports en commun "Dans un moment où on souhaite que les transports ferroviaires prennent une place plus importante pour pouvoir faire en sorte que les déplacements de nos concitoyens soient à la hauteur des enjeux de transition écologique, il ne s'agit pas de remettre en cause la qualité et la manière dont les voyageurs sont accueillis en gare".

Jean-Michel Mis rappelle que la gare de Châteaucreux accueille plus de 200 trains et 15 000 voyageurs tous les jours. Une vingtaine de cheminots (à l'accueil et sur les quais) sont concernés à Saint-Etienne par ces modifications de postes. Six postes pourraient être supprimés.