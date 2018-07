Grenoble, France

Ca chauffe entre l'Adut et la SNCF concernant la ligne "en Y", Lyon/St Andre-leGaz/Grenoble-Chambéry. Même si la grève perlée s'est terminée fin juin, les usagers n'en ont pas fini avec la galère selon l'association dauphinoise des usagers des trains. Dans un communiqué, elle déplore qu'en cette période estivale, il y ait moins de trains entre travaux et mise en place du service d'été voulu par la Région. Ainsi, un train sur trois a été supprimé entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry en raison du chantier de renouvellement voie de ballast. Du fait de service d'été, demandé par la région, un périurbain sur deux a disparu.

Un retour aux prévisions qui se fait attendre

Mais que ce qui agace particulièrement l'Adut, c'est qu'en plus, les TER et intercités en circulation comptent moins de rames que d'habitude. "Le peu de trains qui circulent ne circulent pas en composition normale avec 2 rames, mais la plupart avec une seule rame", précise Patrice Belvègue, co-président de l'Adut. Et il poursuit : "ça donne des gens debout dans les trains, pressés les uns contre les autres" Le tout alors qu'il fait chaud : "le risque c'est le malaise. C'est aberrant."

Fin juin, d'après l'Adut, SNCF Mobilités avait expliqué que ce souci de rames était dû à un retard dans la maintenance du matériel en raison de la grève perlée. "On nous avait promis que tout devait rentrer dans l'ordre le 13 juillet, or il n'en est rien plus de 15 jours après", déplore Patrice Belvègue.

Contacté ce mardi, le service communication de SNCF Mobilités explique avoir été confrontés depuis mi-juillet à des intempéries qui ont provoqué des chutes d'arbres et donc endommagé le matériel. Il a fallu le réparer et cela a retardé encore un peu plus le retour des rames. Il y a également eu des trains supprimés de manière inopinée avec report de voyageurs sur les trains en circulation, d'où des rames bien chargées. SNCF Mobilités promet qu'en août, la capacité d'emport des voyageurs sur cette ligne sera conforme à ses comptages.