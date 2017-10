L'aérodrôme d'Aubenas-Lanas pourrait-il accueillir une ligne régulière?

Un élu de la majorité à Aubenas relance le débatsur sa page Facebook : et si l'aérodrome du Sud-Ardèche accueillait une ligne régulière.

Le membre de la majorité municipale Max Bouschon a enflammé la toile avec son idée. Une idée en tant que citoyen dit-il. Mais les réactions ont été vives. Les pour et les contre. L'idée de Max Bouschon, c'est de dire que l'arrivée de la fibre va permettre à de nombreux urbains de pouvoir venir travailler en Sud-Ardèche. Néanmoins, ils auront besoin de liaisons rapides vers les grandes villes de France.

Une réalité couteuse

Selon le directeur du SDEA, le syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche qui gère l'aérodrome de Lanas une liaison régulière coutera 300.000 € par an. Il faut compter là le personnel chargé de la sécurité ou encore à l'accueil. Or aujourd'hui, l'aérodrome coute déjà en fonctionnement 50.000 € aux communautés de communes du Sud-Ardèche qui le financent. D'un point de vue purement technique, la piste de 1500 mètres pourrait accueillir un avion transportant jusqu'à 85 passagers.

Un aérodrome qui crée de l'activité

L'aérodrome accueille aujourd'hui les avions de lutte contre les incendies. C'est sa première activité. Le "pélicandrome" permet de ravitailler en eau ou en produit retardant les canadairs et autres trackers. Il permet aussi le ravitaillement 24H/24 des hélicoptères et notamment ceux du SAMU ou de la sécurité civile pour des transports vers ou depuis l'hôpital d'Aubenas. L'aéroport a développé une activité économique importante avec une entreprise de fabrication d'ULM qui a sa propre piste d'essai: elle emploie entre 35 et 50 salariés. Et puis il y a les activités de loisirs autour de l'aviation. Tout vol compris, les mouvements c'est-à-dire atterrissages et décollages sont passés de 6000 par an en 2013 à 8000 aujourd'hui.