L'aérodrome du pays de Montbéliard, situé à Courcelles, a embauché des street-artistes et leur a commandé plusieurs fresques, afin de changer le visage des hangars sombres et gris. Une façon aussi d'entamer une nouvelle page de son histoire, après les évacuations sanitaires de l'an dernier.

L'aérodrome de Courcelles fait peau neuve et veut tourner la page du Covid : "Allons vers le positif"

Il y a un an, il était le théâtre des drames du coronavirus, servant de base à plusieurs évacuations sanitaires. L'aérodrome de Courcelles lès Montbéliard, qui lors du pic de la crise sanitaire, a servi à évacuer une douzaine de patients vers des hôpitaux moins saturés, va retrouver des couleurs... littéralement ! Le syndicat mixte de l'aérodrome a décidé d'inviter plusieurs street-artistes (dont un venu de Barcelone) pour décorer les hangars. Ils ont travaillé toute cette semaine et leurs œuvres égayent désormais l'aérodrome.

La tête d'aigle, dessinée par l'artiste strasbourgeois Stom500, est en anamorphose : on ne voit vraiment l'oeuvre que d'un seul point de vue. © Radio France - Théo Hetsch

Ainsi, sur la façade de l'un des anciens hangars, qui datent de 1930, une grande tête d'aigle s'étale désormais. "C'est un symbole de l'aviation et l'un des emblèmes de la ville de Montbéliard", rappelle l'artiste strasbourgeois Stom500, "je lui ai rajouté des lunettes d'aviateur et un casque, pour rajouter ma touche d'humour, de cartoon".

Un clin d'oeil à cette période difficile

"On a passé des moments très difficiles ici, à l'aérodrome : voir partir tous ces malades, dans le coma ou intubés, vers les hôpitaux du Sud, et se demander s'ils allaient revenir..." raconte le directeur de l'aérodrome Foudil Teguia. "Ces moments terribles ont été contrebalancés ensuite par d'autres moments magnifiques : le retour des malades. Un jour, une femme est rentrée d'un CHU du Sud de la France. Arrivée sur le tarmac, elle a demandé qu'on relève son brancard. Il faisait beau, elle souriait. Mais _tout autour les bâtiments étaient gris, sombres_, je trouvais que ça manquait de couleurs", se souvient le directeur. "Les artistes vont nous ramener cette couleur, cette splendeur qui manquait. C'est un clin d’œil à tout cela. Allons vers le positif, vers ce qui est heureux".

L'artiste Stom500, en plein travail, ajoutant des abeilles à sa tête d'aigle. © Radio France - Théo Hetsch

L'oeuvre principale est pourtant en noire et blanc. Elle habille maintenant le bâtiment d'accueil, où se trouve aussi la tour de contrôle : un grand portrait de l'inventeur Etienne Edmond Oehmichen, l'un des pères de l'hélicoptère, qui enterré ici. "Je l'ai représenté en train de travailler, d'imaginer son prototype d'hélicoptère, qu'il a testé sur cet aérodrome", rappelle l'artiste Jean Linhoff, à l'origine de l'oeuvre. "Le regard de l'inventeur est tourné vers la piste, on a l'impression qu'il regarde vers l'avenir".

La touche finale d'un projet plus large de modernisation

C'est un peu le credo de la direction de l'aérodrome, en pleine mue : mise aux normes des installations, nouveau marquage au sol, nouvelle station d'avitaillement, installation de panneaux photovoltaïques, etc... "Ces fresques, c'est un peu le point final, la touche décorative", explique François Niggli, le président du syndicat mixte, "elles attirent le regard, on est incité à venir voir de plus près".

Budget total du projet : environ 30 000 euros. Et cela permet de faire d'une pierre deux coups : redorer l'aérodrome et financer la culture aujourd'hui à l'arrêt...