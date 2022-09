L'aérogare de Caen-Carpiquet fête ses 20 ans, après une saison estivale plus que satisfaisante

L'aérogare de Caen-Carpiquet souffle ses 20 bougies le week-end du 24-25 septembre, à l'occasion de la Fête de l'aviation, célébrée dans toute la France. Après deux années marquées par le covid, l'aéroport a connu un nombre de passagers record pour cet été 2022, nous explique Manuel Le Roux, président de la CCI de Caen-Normandie, qui gère l'aéroport. Il était l'invité de France Bleu Normandie ce vendredi 23 septembre.

France Bleu Normandie : Après deux ans de ralentissement face au covid, est-ce qu'on peut dire que les passagers sont de retour en nombre cette année ?

Manuel Le Roux : Oui, tout à fait. Après deux années particulièrement difficiles en raison de la crise, on a eu un très, très bel été qui a dépassé tous les scores puisque nous avons eu 110 000 passagers en juin, juillet et août sur la saison estivale, contre 90 000 en 2019, donc une augmentation de 13 %. Et donc aujourd'hui à fin août, nous sommes à 209 000 passagers. On était à 209 000 aussi en 2019, qui était la dernière année de référence avant la crise. Donc nous sommes extrêmement satisfaits de cette saison.

Est-ce que vous visez encore plus de passagers pour cette année et pour 2023 ?

MLR : Pour 2022, nous visons plus de passagers, bien évidemment. Et puis pour l'année prochaine également, parce qu'il y a une vraie demande. On voit bien que l'aéroport est bien inscrit sur son territoire. Donc on est vraiment satisfaits. On s'attendait à une reprise mais pas forcément aussi rapide. Et je voudrais signaler que sur les 209 000 vols que nous avons eu en 2022, on a 30% de mouvements commerciaux en moins, c'est-à-dire 30% d'atterrissages et de décollages en moins. Parce que les compagnies, en particulier Volotea, ont utilisé des avions avec des capacités plus importantes.

Quelles sont les destinations qui ont le mieux marché pour pour l'année 2021 ?

MLR : Les destinations qui fonctionnent le mieux, surtout l'été, c'est Marseille, avec 21 000 passagers. Egalement Ajaccio avec 15 000 passagers. On totalise plus de 38 000 passagers au total sur la Corse, avec Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari. Et puis Nice, avec 13 000 passagers, donc de très belles destinations. Il y a également Montpellier et Biarritz, de nouvelles destinations qui ont été créées en 2020 et qui fonctionnent très bien.

Deux compagnies dans cet aéroport, Volotea et Air France. Envisagez-vous d'autres compagnies, peut-être d'autres destinations également ?

MLR : C'est difficile aujourd'hui d'envisager de nouvelles destinations. Le secteur aéronautique a repris de manière très forte, donc il y a un problème d'avion, un problème de créneaux sur les aéroports, il y a un problème de pilotes. D'où certains désagréments, car on sait tous qu'il y a des annulations de vols ou des décalages. Donc la reprise a été tellement forte et rapide qu'aujourd'hui les créneaux sont bloqués. Mais on travaille sur l'ouverture de nouvelles destinations, des vols intérieurs, voire des vols sur les capitales européennes. C'est ce que nous souhaitons, bien évidemment.

L'utilisation de l'avion comme mode de transport est de plus en plus critiqué, en raison de sa dangerosité environnementale, son capital pollution. Selon vous, est-ce qu'il faut continuer à utiliser ce mode de transport ?

MLR : Oui, c'est un mode de transport polluant. Le trafic aérien, c'est 3,5% des émissions de carbone, donc c'est quasiment l'équivalent de ce que l'utilisation des outils informatiques dégage également, donc je pense qu'il faut relativiser. Mais c'est un vrai souci et nous y portons une attention toute particulière. Et il y a des grosses grosses évolutions dans le domaine. On va vers l'avion électrique, vers l'avion hybride à hydrogène et on ira probablement vers des avions plus petits et beaucoup plus neutres en émissions de carbone. L'aéroport de Caen-Carpiquet a toujours eu une politique de développement durable. On a 137 hectares d'espaces verts sur Carpiquet, qui sont exploités sans pesticides. Et on a adhéré récemment à Aéro Biodiversité, une association qui regroupe les aéroports français. Donc on est extrêmement attentifs à ce sujet.

Il y a une autre question, c'est celle de la saturation de cette aérogare. Il y a eu énormément de passagers l'année dernière, cette année également. C'est du ressort de Caen-la-Mer, mais à quand la création d'une nouvelle nouvelle aérogare ?

MLR : Nous y serions tout à fait favorable. On voit bien que l'aérogare actuelle, qui fête ses 20 ans, est un peu juste, surtout si on poursuit notre développement. Il y a des structures légères qui ont été aménagées pour accompagner notre développement récent. Mais évidemment, ce sera un sujet. La délégation de service public prendra fin en 2023 et début 2024, il y aura un opérateur, qui aura été sélectionné par les concédants. Et donc je pense que ce sera un des premiers sujets. Je sais qu'il y a déjà des études pour aménager l'aérogare pour la dimensionner par rapport au développement.

Et donc vous serez évidemment candidat, pour continuer à gérer cet aéroport de Caen-Carpiquet...

MLR : Bien sûr, nous, nous allons être candidats pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on défend notre aéroport, on pense que c'est un outil indispensable au développement économique et touristique. C'est un moyen de voyager, de découvrir le monde aussi. Et puis on est ancrés, nous CCI, chambres de commerce sur notre territoire. Et c'est vraiment un outil d'attractivité et de développement. Donc on est évidemment candidat.