L'aéroport de Bâle-Mulhouse accueille son huit millionième passager

Mulhouse, France

C'est un record. Ce mardi 4 décembre 2018, dans l’après-midi, l’EuroAirport de Bâle Mulhouse a accueilli son huit millionième passager, un homme de la région qui voyageait sur la compagnie British Airways. "L'aéroport a ainsi enregistré son plus important volume de passagers depuis sa création en 1946", indique un communiqué, battant ainsi le record de l’année 2017 avec 7,9 millions de passagers.

Passager tiré au sort

"Il s’agissait d’un passager de la région qui avait réservé un billet avec British Airways sur le vol de 15h20 à destination de Londres Heathrow (BA 755). Le passager a reçu plusieurs cadeaux, dont un certificat et un billet d’avion gratuit avec British Airways. L’heureux gagnant a été tiré au sort et représente ainsi tous les passagers utilisant l’EuroAirport en ce jour historique", poursuit le communiqué.

Meilleur taux de remplissage des avions

"Fin octobre 2018, le volume de passagers enregistrait une hausse cumulée de 8%. De janvier à octobre, le nombre de mouvements commerciaux (décollages et atterrissages des vols réguliers et charters) a augmenté deux fois moins vite que le nombre de passagers avec une hausse de 4%. Cela s’explique par _l’utilisation d’avions de plus grande capacité et un meilleur taux de remplissage des avions_". L'aéroport prévoit de terminer l’année 2018 sur une hausse de 8%, soit 8,5 millions de passagers.

Plus de 100 destinations proposées

L’EuroAirport est desservi par plus de 20 compagnies aériennes et offre plus de 100 destinations dans plus de 30 pays par des vols directs. Grâce à la présence de compagnies aériennes proposant des liaisons avec leurs hubs (Londres, Paris, Francfort, Munich, Amsterdam, Bruxelles, Madrid, Istanbul et Barcelone), les passagers disposent de multiples possibilités pour se rendre dans des destinations du monde entier.