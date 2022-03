L'aéroport de Biarritz espère un retour à l'équilibre financier dès 2022 après deux années de Covid

Après deux exercices très déficitaires pour cause de Covid-19, l'aéroport de Biarritz Pays Basque table sur un retour à l'équilibre financier dès cette année, annonce ce lundi le syndicat mixte qui gère l'infrastructure. Mais le contexte sanitaire et international reste fragile.

Le jour choisi par le Syndicat Mixte d'Aéroport Biarritz-Pays Basque pour faire son bilan de l'année écoulée et annoncer les perspectives pour 2022 est hautement symbolique. Lundi 14 mars, date de la suspension du pass vaccinal en France et de la fin de nombreuses mesures sanitaires, comme le port du masque, quasiment partout, la direction du deuxième aéroport d'Aquitaine annonce la fin espérée de deux années de vaches maigres. En 2020, puis en 2021, l'aéroport a en effet perdu plus de la moitié de ses passagers d'avant Covid-19 et plusieurs millions d'euros. Ses dirigeants tablent sur un trafic en forte hausse, avec 850.000 passagers espérés, dès cette année et un retour à l'équilibre financier.

Des prévisions optimistes

Après un exercice 2020 catastrophique, marqué par deux mois et demi de fermetures dès le début de la crise sanitaire du Covid-19 et une chute du trafic de 68% (383.366 passagers) par rapport à 2018, la fin d'année 2021 a permis d'observer les prémices d'un rebond. C'était pourtant très mal embarqué puisqu'à la fin du 1er semestre, seuls 150.000 passagers (-70% par rapport à 2018) avaient été enregistrés à l'aéroport Biarritz-Pays Basque. Avec l'allégement des mesures sanitaires, la deuxième moitié de l'année a permis de relancer le trafic avec une fréquentation légèrement supérieure à 600.000 passagers sur 2021 (607.854), soit une hausse de 58% en un an (-49% par rapport à 2018).

Pour l'aéroport Biarritz-Pays Basque, c'est le signe d'une reprise et de nouveaux espoirs à en croire la direction. "Les prévisions que nous faisons sur 2022 sont assez optimistes, reconnait Patrick Chasseriaud, le président du Sydicat Mixte. Effectivement, il y a cette reprise qui a été là, le Covid qui commence à être derrière nous, on enlève toutes les restrictions pour l'aéroport, ce qui nous rend optimistes."

Le Pays Basque, une destination attractive

D'autant que les compagnies aériennes répondent également présentes. Au plus fort de l'été, ce sont 22 destinations dans 9 pays assurées par 9 compagnies différentes qui seront desservies depuis Biarritz, soit 4 liaisons - Munich, Cologne, Bristol, Londres Gatwick, Rennes et Brest, tandis que Bastia et Berlin disparaissent - et un pays de plus qu'à l'été 2021 et près de 120 vols par semaine. "On est une destination qui est un peu attractive" se rassure Patrick Chasseriaud.

Des rotations ont également été ajoutées, notamment avec les aéroports parisiens ce qui va augmenter le nombre de sièges proposés. Au total, ce sont 8.300 vols commerciaux qui sont prévus cette année à Biarritz, soit 2.150 de plus que l'année passée mais presque 20% de moins qu'avant le Covid-19. La reprise semble donc là, mais on est pas encore revenu à l'activité d'avant Covid.

Plusieurs millions d'euros d'aide des collectivités

Si, avec cette prévision de 850.000 passagers, l'Aéroport Biarritz-Pays Basque table sur un retour à l'équilibre financier dès cette année, il a tout de même dû faire appel pour la troisième année consécutive à l'aide des collectivités membres du Syndicat Mixte. En 2020, pour la toute première fois, la Communauté d'Agglomération Pays Basque (31,25%), le Département des Pyrénées-Atlantiques (31,25%), la Région Nouvelle-Aquitaine (25%) et le Département des Landes (12,5%) ont abondé au budget pour aider la structure à couvrir ses pertes. Elles lui ont versé 2 millions d'euros la première année, puis 1 million d'euros en 2021 et encore 600.000 euros cette année. En revanche, l'aéroport n'a pas eu besoin de faire appel à l'emprunt en 2022 contrairement aux années précédentes (17,65 millions d'euros d'emprunt à long terme).

Mais l'équilibre reste donc fragile, assujetti à cette barre des 850.000 passagers. Or, le contexte international laisse planer de nouvelles inquiétudes. "On est un peu inquiets avec la guerre en Ukraine, reconnait Patrick Chasseriaud. On ne sait pas ce qui pourra arriver, les restrictions qu'il y aura et donc les répercussions en termes économiques. Peut être que l'on sera impactés aussi." L'aéroport s'attèle donc à diversifier ses recettes économiques.

La manne de l'aviation d'affaires

D'autant que "Les compagnies aériennes sont assez difficiles en négociation, parce que plus elles paient de redevances, plus le prix du billet augmente", affirme le président du Syndicat Mixte. Or, l'aéroport de Biarritz-Pays Basque travaille de plus en plus avec des compagnies à bas coûts (low cost). Il a d'ailleurs gelé toutes ses redevances (atterissage, gardiennage, passerelles...) depuis 3 ans. "L'aéronautique classique ne nous permet pas d'avoir un équilibre financier", poursuit Patrick Chasseriaud. C'est dans cette optique que l'aéroport a fait peau neuve ces dernières années, revu sa piste, l'aérogare, mais surtout les parkings et les emplacements des loueurs de voitures qui doivent lui permettre, avec la reprise du trafic, d'augmenter ses bénéfices.

Mais l'aéroport mise également sur un autre volet : l'aviation d'affaires. Un secteur qui, contrairement aux vols commerciaux, a parfaitement résisté en cette période de Covid. "Elle s'est développée financièrement et en nombre d'aéronefs sur la plateforme.Donc, il y a un accompagnement également à faire." Il s'agit de développer les services payants pour les compagnies et les propriétaires de jets privés. "Ce qu'ils veulent aussi, c'est du parking, c'est du gardiennage, de l'hivernage. C'est sur cette partie qu'on va axer notre notre recherche et éventuellement nos investissements pour pouvoir avoir des recettes extra aéronautiques."

Ambitions revues à la baisse

En revanche, le Syndicat Mixte Aéroport Biarritz-Pays Basque a revu ses ambitions à la baisse. Plus question du vaste projet d'investissement et de la perspective d'étendre l'aérogare à l'horizon 2035 pour accueillir près de 2 millions de passagers par an. L'objectif est désormais de retrouver la fréquentation d'avant le Covid, avec près de 1,2 millions de passagers, et de la consolider notamment en assurant un meilleur accueil, un meilleur confort.

Il y a encore du chemin à faire. Toutes les boutiques du hall et du parvis, fermées depuis deux ans et le début de la crise sanitaire, gardent à ce jour le rideau baissé, donnant à l'endroit un air d'étrange torpeur. Un seul de ces commerces a prévu de rouvrir prochainement.