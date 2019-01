L'aéroport de Biarritz Pays Basque fermé du 4 février au 3 mars

Biarritz, France

Le chantier, d'abord autour de la piste, a démarré en septembre 2018. Chantier nocturne opéré entre le dernier avion de la soirée et le premier du lendemain. En février (le mois de l'année le moins chargé pour l’aéroport) le rythme va s’accélérer. Les équipes travailleront en deux huit, jour et nuit.

Le balisage de la piste sera remis aux normes. On emploiera désormais des leds. Les travaux portent aussi sur l'évacuation et le traitement des eaux pluviales sur le site. Enfin, le plus spectaculaire, la réfection de la piste longue de 2250 mètres. il faudra décroûter sur une profondeur de dix centimètres puis reposer un nouvel enduit, du béton bitumineux, plus résistant.

Plusieurs chantiers à venir selon Gérard Fernandez, directeur technique de l'aéroport de Biarritz Copier

Des navettes affrétées entre Biarritz et Pau

Durant ce mois sans avion, l’intérieur de l'aérogare fera l'objet "d'un coup de neuf". Dans le même temps, les zones de stationnement et celles des loueurs de voitures demeureront ouvertes au public. Durant la durée des travaux de la piste, des navettes seront mises en place afin de transporter les voyageurs entre Biarritz et Pau.

Il s'agit d'une navette Air France destinée à tous les passagers ayant un vol pour Paris-Charles de Gaulle. Seuls les voyageurs munis Paris - Biarritz ou l'inverse pourront disposer de cette liaison (le prix de l'autobus sera compris sans supplément dans celui de leur ticket de transport). Attention ! les voyageurs ayant acheté leurs billets avant la mise en place de cette navette ne pourront en bénéficier.

De nouveaux chantiers se préparent

D'autres chantiers s'annoncent mais seront lancés malgré l'ouverture des installations. Il s'agira d'une mise aux normes du contrôle et de la sécurité des bagages. Les tapis sur lesquels circulent les valises et sacs doivent être enfermer dans une salle. Tout sera achevé d'ici 2022.

L'aéroport est déjà transformé

Des essences étonnantes près de l'aéroport © Radio France - Jacques Pons

En attendant ces chantiers, l'aéroport dispose aujourd'hui d'un stationnement totalement repensé pour les voyageurs et les automobiles. Les abords du site aéroportuaire se sont transformés. Plus de végétation : 1200 arbustes et plantes mellifères décorent les abords de l'aéroport. Le chantier lancé début 2016 vient de s'achever.

la fin du chantier stationnement — Gérard Fernandez Copier

1200 arbustes plantés dans les zones de stationnement © Radio France - Jacques Pons

Le nouvel aéroport de Biarritz © Radio France - Jacques Pons

Aujourd’hui, l'aéroport dispose de plusieurs parkings

Les nouvelles zones de stationnement -

une dépose express de 59 places

deux parkings P1 et P2 "confort" de 632 places (séjours de 0 à 5 jours)

et "confort" de 632 places (séjours de 0 à 5 jours) deux parkings économiques P0 et P3 de 321 places (pour des stationnements de longue durée)

et de 321 places (pour des stationnements de longue durée) un parking P4 "premium" de 67 places proche du terminal

"premium" de 67 places proche du terminal Au total : 1079 places de stationnement dont 22 pour les personnes à mobilité réduite

A partir du mois d'avril on pourra réserver sa place de parking à l'avance et sur internet grâce au site de l'aéroport. Les taxis disposeront d'une nouvelle station à partir du mois de septembre. Les arrivées de taxis s'effectueront sous un toit.

Dans l'aérogare de Biarritz © Radio France - Jacques Pons

Plus d'un million de passagers l'an dernier à Biarritz

Cette année, l'aéroport de Biarritz comptera 10 compagnies aériennes et 20 destinations : Munich, Berlin, Dublin, Birmingham, Londres-Gatwik, Londres-Luton, Londres-Stansted, Stockholm, Copenhague, Luxembourg, Lyon, Marseille, Nice, Orly, Roissy, Southampton, Genève, Bruxelle-Charleroi, Bâle-Mulhouse, Lille et Chateauroux