L'aéroport de Bordeaux-Mérignac a dépassé ses prévisions de voyageurs cet été

L'aéroport Bordeaux-Mérignac souffle alors que l'été comportait son lot d'incertitudes avec le Covid-19. Le ministre de la Santé prévoyait même l'apparition d'une quatrième vague à la fin juillet. Finalement, cette menace n'a pas empêché les Français de partir en vacances à l'étranger, malgré l'obligation de présenter le pass sanitaire. "Les voyageurs ont peur de l'incertitude. À partir du moment où on leur dit ce qu'il faut pour voyager et que cela ne bouge plus, ils y vont", assure Jean-Luc Poiroux, le directeur du développement de l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Il poursuit : "On a fait franchement mieux que l'été précédent, on est au double de trafic par rapport à celui de 2020. On sent un vrai engouement vers le voyage car on avait prévu 300 000 passagers au mois d'août, on a fait près de 500 000 passagers."

Il explique que les compagnies qui pratiquent des tarifs très bas (les low-cost) ont porté l'activité de l'aéroport et plus de 60% du trafic. Depuis le mois de mai, ce sont elles qui font tourner l'aéroport à plein régime même si Jean-Luc Poiroux estime que l'écart entre les compagnies low-cost et les compagnies classiques comme Air France se réduit car elles baissent aussi les prix et elles rajoutent également des options qui font progressivement la note comme les bagages en soute ou les coupe-files.